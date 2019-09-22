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Uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

TEM yolunun Bolu geçişinde uygulama sırasında polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TEM yolunun Bolu geçişinde uygulama sırasında polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.K. (44) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Bolu geçişinde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, araç içinde gizlenmiş 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile yakalandıUyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile yakalandıUyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile yakalandı

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