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Uyuşturucu yetiştirmek için evi laboratuvara çevirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

Mersin’de bir eve düzenlenen operasyonda, laboratuvara dönüştürülen odada 89 kök ekili Hint keneviri ve 7 parça halinde 110 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi.

Mersin’de bir eve düzenlenen operasyonda, laboratuvara dönüştürülen odada 89 kök ekili Hint keneviri ve 7 parça halinde 110 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yetiştiricileri ve satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda merkez Yenişehir ilçesinde bir ikamette özel hazırlanmış düzeneklerle Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
Bunun üzerine yapılan çalışmalarda keneviri yetiştiren ve satan şahsı da belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, evin bir odasının laboratuvar gibi yapıldığı görüldü. Evde yapılan aramada, 89 kök ekili kenevir, 7 parça halinde 110 gram kurutulmuş ve satışa hazır halde esrar, hava akımını sağlamak için vantilatörler, termometreler, klimalar, çeşitli aparatlar ile bitki güçlendirici kimyasallar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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