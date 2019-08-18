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Uyuşturucu yuvasına baskın: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Eve baskın yapan Yıldırım SÖS ekipleri evde ve bir arabadaki toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve evde oturanların aynı zamanda uyuşturucu kullandıklarını fark eden vatandaş durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri söz konusu eve baskın yaptı. Baskında evde bulunan U.K., S.Ç., E.K. ve B.K. isimli 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramalarda bir miktar metamfetamin, bir miktar salvia ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 6 adet aparat ele geçirdi. Şahısların üzerini arayan ekipler B.K. isimli kadın ile E.K.’nin üzerinden de uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ekipler evde arama yaparken kapının önünde duran bir araçtan şüphelenen polis, aracı durdurmak istedi. Polisi fark eden araç sürücüsü ’dur’ ihtarına uymayarak kaçınca SÖS ekipleri aracın peşine düştü. Kısa süre sonra yakalanan araçta bulunan S.Ö., Ç.B. ve E.T. isimli 3 kişiyi aşağıya indiren ekipler hem şahısların üzerini hem de aracın içini didik didik aradı. Şahısların uyuşturucu kullanılan evdeki diğer şahıslarla iletişim halinde olduklarını tespit eden ekipler araçtaki şüphelilerin üzerinden 1 tabanca ve bir miktar da uyuşturucu ele geçirdi.
Yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 7 kişi ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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