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Uyuşturucu yüzünden kendisini uyaran ağabeyini av tüfeğiyle ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 19:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, uyuşturucu kullanan Mustafa D.(26), kendisini uyaran ağabeyi Hüseyin D.'yi(29) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, uyuşturucu kullanan Mustafa D.(26), kendisini uyaran ağabeyi Hüseyin D.'yi(29) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye sevk edilen yaralı genci, annesi Nevin D. öperek sakinleştirdi. Edinilen bilgilere göre olay İnegöl İlçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre eve uyuşturucu alıp gelen kardeşi Mustafa D.'yi uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardı. Öfkelenen Mustafa D. evden bulduğu av tüfeğiyle ağabeyi Hüseyin D.'yi sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ağabey, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Olayı öğrenip acil servise gelen anne Nevin D. acılar içinde yatan oğlunu öperek sakinleştirdi. Yaralı genç ameliyata alındı. Olayı gerçekleştiren Mustafa D. yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Olayla alakalı soruşturma başlatılırken, Jandarma ekipleri kaçan Mustafa D.'yi arıyor.

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