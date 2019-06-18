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Uyuşturucu zanlıları adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir genelinde sokak satıcılarına yönelik Özel Harekat Şubesi polisinin katılımıyla başlatılan planlı operasyonda, 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir genelinde sokak satıcılarına yönelik Özel Harekat Şubesi polisinin katılımıyla başlatılan planlı operasyonda, 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; 16 adet ecstasy uyuşturucu hap, 8 adet gerica sentetik hap, 4 adet lyrica sentetik ecza hap, 1 adet regapen sentetik ecza hap, 12,14 gram kannabinoid bonzai, 2.18 gram skunk maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet dolu kurısıkı fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede

Uyuşturucu zanlıları adliyede
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