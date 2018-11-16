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Uyuşturucu zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 19:07 | Son Güncelleme

Uyuşturucu zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan ve kovalama sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazıcık Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği S.K'yi durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan üst aramasında bir ruhsatsız tabanca, 9 dolu fişek, 44 gram esrar ve bir miktar farklı türlerde sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 980 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla hakkında arama kararı bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Gaziantep Kovalama polis tutuklama uyuşturucu zanlı

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