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Uyuşturucu zanlısı vurularak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde takip edilen uyuşturucu zanlısı, otogarda kaçmak isterken vurularak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticaretinden sabıkası bulunan H.A.’nın, Mersin’den uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı takibe aldı.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde takip edilen uyuşturucu zanlısı, otogarda kaçmak isterken vurularak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticaretinden sabıkası bulunan H.A.’nın, Mersin’den uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı takibe aldı. Bozyazı Otogarında ekiplerce gözaltına alınmak istenilen şüpheli, durumu fark ederek kaçmaya başladı. ’Dur’ ihtarına uymayan şüpheliyi yakalamak için önce havaya ateş açan jandarma ekipleri, kaçmaya devam eden zanlıyı bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli H.A., yaralı halde kaçtığı kamışlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, vücuduna sarılı halde yaklaşık 50 gram metamfetamin, 40 gram esrar ve bir miktar içime hazır esrarlı sigara ele geçirildi. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Anamur İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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