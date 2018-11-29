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Uyuşturucu zulalanmış araçla sınırı geçmek istedi, gümrük muhafazaya takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan yurda girmek isteyen İran uyruklu bir şüpheliye ait aracın içerisinden 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirdi.

Müge YARIMBATMAN, ANKARA (DHA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan yurda girmek isteyen İran uyruklu bir şüpheliye ait aracın içerisinden 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere sınıra gelen aracın Gümrük Muhafaza personelince şoförün hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine takibe alındığı belirtildi. Şahsın kimseyle irtibat kurmaması ve şüpheli hareketlerine devam etmesi üzerine aracın ve şoförün fiziki arama yapılmak üzere arama hangarına yönlendirildiği belirtildi. Açıklamaya göre Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Kapıköy Gümrük Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı arama sonucu, aracın ön sağ ve sol marşpiyel kısmından 51 paket halinde 25 kilogram 500 gram eroin ele geçirildiği duyuruldu. Fiziki olarak ulaşılamayan alanlarda ise dedektör köpeği ile arama yapıldığı belirtildi. Bu aramada da aracın ön göğüs kısmının arkasına gizlenen 25 paketin daha tespit edildiği belirtildi. 7 MİLYON 140 BİN LİRA DEĞERİNDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ Açıklamada, toplamda 76 paket ele geçirildiği ve paketlerin içerisindeki 35 kilogram 684 gram eroinin piyasa değerinin 7 milyon 140 bin lira olduğunun belirlendiği belirtildi. Açıklamaya göre olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü, Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek cezaevine gönderildi.

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