Uyuşturucu zulalanmış araçla sınırı geçmek istedi, gümrük muhafazaya takıldı

Müge YARIMBATMAN, ANKARA (DHA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan yurda girmek isteyen İran uyruklu bir şüpheliye ait aracın içerisinden 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere sınıra gelen aracın Gümrük Muhafaza personelince şoförün hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine takibe alındığı belirtildi. Şahsın kimseyle irtibat kurmaması ve şüpheli hareketlerine devam etmesi üzerine aracın ve şoförün fiziki arama yapılmak üzere arama hangarına yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Kapıköy Gümrük Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı arama sonucu, aracın ön sağ ve sol marşpiyel kısmından 51 paket halinde 25 kilogram 500 gram eroin ele geçirildiği duyuruldu. Fiziki olarak ulaşılamayan alanlarda ise dedektör köpeği ile arama yapıldığı belirtildi. Bu aramada da aracın ön göğüs kısmının arkasına gizlenen 25 paketin daha tespit edildiği belirtildi.