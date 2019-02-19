Uyuşturucu zulasını 'Rona' buldu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, uyuşturucu tacirlerinin otomobillerinin iç lambasını söküp, tavanla döşeme arasına gizledikleri uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Rona' buldu. Narkotik Polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde çıkmaması üzerine bu kişilere ait otomobil mercek altına alındı. Narkotik köpeği Rona otomobil yanına getirildi. 'Rona', kısa sürede uyuşturucunun saklı olduğu yeri bularak, tepki verdi. Bunun üzerine polisler, iç aydınlatma lambası sökülerek, tavanla döşeme arasına saklanan 315 gram metamfetamini ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da bir miktar esrar, ecstasy ve kokain ile hassas terazi bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. ile G.Ş., S.E., H.Ş. ve Y.O. adliyeye sevk edildi.
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