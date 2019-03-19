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Uyuşturucudan 15 yıl cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

İstanbul’da "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir şahıs Samsun’da sahte kimlikle yakalandı."Uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandığı İstanbul 8.

Uyuşturucudan 15 yıl cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

İstanbul’da "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir şahıs Samsun’da sahte kimlikle yakalandı.
"Uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandığı İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesince 15 yıl hapis, 15 bin lira da adli para cezasına çarptırılan Aydın D., İstanbul’dan geldiği Samsun’da polis ekiplerince sahte kimlikle yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Aydın D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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