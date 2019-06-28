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Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’da polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’da polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri gazetecilere, “Adalet istiyorum arkadaşlar. Suçsuzum, takip edin” diye seslenirken diğer bir şüpheli “Burada herkes suçsuz” diye karşılık verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü’nde kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi ve uyuşturucu satın aldığı belirlenen 14 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. 14 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.C., T.G., T.G., S.Ö., E.G. ve Y.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.G., adliyeye girdiği sırada “Adalet istiyorum arkadaşlar. Suçsuzum takip edin” dedi. Araçtan inen diğer şüphelinin ise, “Herkes suçsuz. Kimsenin suçu yok” demesi dikkat çekti.

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Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorumUyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorumUyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum

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