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Uyuşturucudan bayılan genç, hastaneye gitmeyi reddetti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde baygınlık geçiren ve sentetik uyuşturucu kullandığı öne sürülen Y.B.

Uyuşturucudan bayılan genç, hastaneye gitmeyi reddetti

Hakan AKGÜN/İLKADIM (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde baygınlık geçiren ve sentetik uyuşturucu kullandığı öne sürülen Y.B. (24), sağlık ekiplerinin müdahalesin reddetti. Y.B., polis tarafından gözaltına alındı.
​İlkadım ilçesi Atatürk Onur Anıtı'nın yakınlarında Y.B. adlı kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, uyuşturucu aldığı öne sürülen ve baygınlık geçirdiği saptanan Y.B.'yi ambulansla hastaneye götürmek istedi. Ancak Y.B. sağlık ekiplerine direnip, hastaneye gitmek istemedi.
Çağırılan polis ekibini fark eden Y.B., güçlükle ayağa kalkarak yürümeye çalıştı. Sağlık ekipleri, bölgeden ayrılırken, polisler de uyuşturucu aldığı iddia edilen Y.B.'yi ifadesini almak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü.

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Uyuşturucudan bayılan genç, hastaneye gitmeyi reddettiUyuşturucudan bayılan genç, hastaneye gitmeyi reddettiUyuşturucudan bayılan genç, hastaneye gitmeyi reddetti

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