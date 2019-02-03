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Uyuşturucudan bayılan genç: Polis misin, hamamcı mısın; beni neden yıkıyorsun?

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 13:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle üst geçit altında baygın bulunan Cihan Ö.

Uyuşturucudan bayılan genç: Polis misin, hamamcı mısın; beni neden yıkıyorsun?

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle üst geçit altında baygın bulunan Cihan Ö. (22), yüzüne su dökerek, kendisini uyandıran polise "Ağabey, ne yapıyorsun? Polis misin, hamamcı mısın? Beni neden yıkıyorsun?" diye tepki gösterdi.
Olay, saat 11.30'da sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinin altında meydana geldi. Üst geçidin ayağı önünde hareketsiz yatan genci görenler, polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Cihan Ö. olduğunu belirledi. Cihan Ö.'nün ayak ucunda plastik su şişesi, çakmak ve sünger bulan polis, uyuşturucu kullandıktan sonra krize girdiğini tespit etti.
'AĞABEY POLİS MİSİN, HAMAMCI MISIN?'
Cihan Ö.'yü uyandırmak için uzun süre çaba harcayan polis memuru, ekip aracından getirdiği şişe içindeki suyu gencin yüzüne döktü. Bu sırada gözlerini açan Cihan Ö., eliyle yüzünü silerek, polise "Ağabey, ne yapıyorsun? Polis misin, hamamcı mısın? Beni neden yıkıyorsun?" dedi. Polis memurunun, uyanmasına yardımcı olmak için bu yola başvurduğunu söylemesinin ardından Cihan Ö., ayağa kalkarak, uzaklaşmak istedi. Polisin gitmesine izin vermemesine rağmen Cihan Ö., tedavi edilmek istemediğini belirtip, evine gideceğini söyledi. Cihan Ö., ara sokaklardan giderek, izini kaybettirdi.

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Uyuşturucudan bayılan genç: Polis misin, hamamcı mısın; beni neden yıkıyorsun?Uyuşturucudan bayılan genç: Polis misin, hamamcı mısın; beni neden yıkıyorsun?Uyuşturucudan bayılan genç: Polis misin, hamamcı mısın; beni neden yıkıyorsun?Uyuşturucudan bayılan genç: Polis misin, hamamcı mısın; beni neden yıkıyorsun?

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