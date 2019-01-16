Uyuşturucudan gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kaaratlı ve Dündarlı beldeleri ile Adana'da eş zaman düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 kişinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

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