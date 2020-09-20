HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 12:56 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirmekten gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen A.P.’nin yanındaki şahıslarla birlikte İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı.

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirmekten gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen A.P.’nin yanındaki şahıslarla birlikte İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı. Narkotik polisi, 2 gün önce operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarda A.P. ile birlikte H.G., F.Y., M.P. ve O.K. isimli şahıslar İstanbul dönüşünde Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların içinde bulundukları araçta yapılan aramada 986 gram bonzai, 127 gram metamfetamin maddesi ve 15,01 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandıAylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandı
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!
AÖF CD ne demek? AÖF CD ile geçilir mi? AÖF CD ne demek? AÖF CD ile geçilir mi?
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Diğer Haberler
Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı
Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı
Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumu düzeliyor
Muhittin Böcek’in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi sınavına son anda yetiştiler
KPSS'ye son anda yetiştiler
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.