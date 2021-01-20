Uyuşturucudan gözaltına alınan Kerem Dürüst serbest bırakıldı

Bodrum’da cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerem Dürüst, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı sokak çalışmaları sırasında aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst’ün evine operasyon düzenledi. Dürüst’ün evinde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi. Kerem Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan Dürüst, serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Dürüst, bir yanlış anlaşılma olduğunu ve kendisinin serbest bırakıldığını ifade ederek şöyle dedi: “Bir yanlış anlaşılmadan dolayı buraya geldik. Hakim Bey yanlış anlaşılma olduğunu anladı. Çıkan haberlerde evde metamfetamin bulundu yazılmış. Hiç hayatımda görmedim. Onun dışında marijuana doğrudur, benimdir. Ticaret olmadığı kesinlikle anlaşıldı.”

Kerem Dürüst’ün avukatı ise soruşturmanın devam ettiği için daha sonra yazılı bir açıklama yapacaklarını ifade ederek “Şu anda soruşturma devam ettiği için detaylı bilgi veremiyoruz. Ancak şu an kendisi tahliye oldu, serbest kaldı. Bundan sonra adli süreç devam edecek” dedi.

