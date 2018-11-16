Uyuşturucudan gözaltına alınan okul müdürü serbest

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilde uyuşturucu hap ele geçirilen okul müdürü T.Ö., adli kontrolle serbest bırakıldı, arkadaşı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde Saltukova çevre yolunda denetim yaptı. Denetim yerinde jandarmayı görünce kaçan sürücünün otomobili, kısa süre sonra durduruldu. Otomobil sürücüsü Volkan U. ve yanında bulunan okul müdürü T.Ö. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 500 uyuşturucu hap, sahte toplam 300 TL'lik banknot, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden okul müdürü T.Ö., otomobilde bulunan uyuşturucuyla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Şüphelilerden T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Volkan U. ise tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

