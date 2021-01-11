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Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ifadesi ortaya çıktı

11.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan ve bu kapsamda gözaltına alınan Ümitcan Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan ve bu kapsamda gözaltına alınan Ümitcan Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Uygun’un emniyetteki sorgusunda, “Bu videoyu Kumsal’ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü soruşturmasında ifadesi alınan Uygun’un, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü paylaşılmıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun ve birlikte uyuşturucu kullandığı tespit edilen arkadaşı T.K. hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek” suçundan gözaltı kararı çıkardı. Uygun ve T.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. T.K., polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şüpheli Uygun, soruşturma savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne getirildi.
Öte yandan, Uygun’un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medyada kendi adına birçok hesap açıldığını, bu hesapları kimin yönettiğini bilmediğini belirten Uygun, sosyal medyada narkotik içerikli bir yayın yapmadığını öne sürerek, “Ben metamfetamin maddesini bir defa kullandım. 3, 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe’deki bir pavyonda konsomatris olarak çalışan takma ismi Kumsal olan kişiden aldım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum Aşağı Eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K.’yi mahalleden tanırım. Bu şahsın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
Uygun, sosyal medyadaki videoyla alakalı ise şunları kaydetti:
“Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim metamfetamin isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. ‘Bana ilk defa mı kullanıyorsun’ dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal’ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal’ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum.”

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