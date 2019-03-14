Uyuşturucudan gözaltına alınıp darp ve işkenceden tutuklandılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu kullandığı şüphesiyle gözaltına aldığı şahsın telefonundan darp ve işkence görüntüleri çıktı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan mağdurların şikayetçi olması üzerine olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli D.Ö. uyuşturucu kullandığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. D.Ö.’nün alınan ifadesinin ardından cep telefonunu inceleyen uzman jandarma ekibi, telefonda işkence ve dayak görüntülerini tespit etti.

Video kayıtlarında darp ve işkence

Ormanlık bir alanda çekildiği tespit edilen vido kayıtlarında ‘yapmayın’ diyerek bağırıp sopayla darp edilen, küfür, hakaret ve eziyete maruz kalan ve kıyafetleri soyulup çıplak bedenle sürünme, şınav çekme, şınav çekemeyince sırtlarına sopa ile vurulan darp ve eziyet edilen 2 kişinin olduğu belirlendi. Video kayıtlarında sürekli olarak ‘hadi hadi düzgün yapın’, ‘öyle mi şınav çekilir’, ‘siz askerlik de mi yapmadınız’ gibi sözler ve küfürler olduğu tespit edildi.