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Uyuşturucudan gözaltına alınıp darp ve işkenceden tutuklandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu kullandığı şüphesiyle gözaltına aldığı şahsın telefonundan darp ve işkence görüntüleri çıktı.

Uyuşturucudan gözaltına alınıp darp ve işkenceden tutuklandılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu kullandığı şüphesiyle gözaltına aldığı şahsın telefonundan darp ve işkence görüntüleri çıktı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan mağdurların şikayetçi olması üzerine olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli D.Ö. uyuşturucu kullandığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. D.Ö.’nün alınan ifadesinin ardından cep telefonunu inceleyen uzman jandarma ekibi, telefonda işkence ve dayak görüntülerini tespit etti.

Video kayıtlarında darp ve işkence
Ormanlık bir alanda çekildiği tespit edilen vido kayıtlarında ‘yapmayın’ diyerek bağırıp sopayla darp edilen, küfür, hakaret ve eziyete maruz kalan ve kıyafetleri soyulup çıplak bedenle sürünme, şınav çekme, şınav çekemeyince sırtlarına sopa ile vurulan darp ve eziyet edilen 2 kişinin olduğu belirlendi. Video kayıtlarında sürekli olarak ‘hadi hadi düzgün yapın’, ‘öyle mi şınav çekilir’, ‘siz askerlik de mi yapmadınız’ gibi sözler ve küfürler olduğu tespit edildi.

Darp sebebi borç
Olayı araştıran jandarma ekipleri, 1 ay önce çekildiği tespit ettiği videoda işkenceye uğrayan ve adı açıklanmayan mağdurların şüphelilere bir miktar borçları olduğunu ancak bu borçlara fahiş faiz uyguladıkları için ödeyemediklerini tespit etti. Jandarma tarafından ifadeleri alınan mağdurlar olay günü şüpheliler tarafından ormanlık alana götürülerek dövüldüklerini, kendilerine eziyet edildiğini ve cep telefonlarının gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdurların aldıkları doktor raporlarında vücutlarında iyileşmekte olan darbeye bağlı birçok yaralarının olduğu, bazı yara izlerinin halen bulunduğu belirtildi.

Şüpheliler yakalandı
Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda olayla ilgili gözaltında bulunan D.Ö ile birlikte M.B ve A.Y hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verildi. Şüpheli A.Y. evinde jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B.’nin birçok farklı suçtan aranmasının olduğu ve kullandığı otomobil için sık sık sanayiye gittiği belirlendi. Manavgat sanayi sitesinde önlem alan jandarma ekipleri otomobili için bir tamirhaneye gelen M.B.’yi yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan M.B, D.Ö. ve A.Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından ‘yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, hakaret’ suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimi tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ö. ve M.B. tutuklanırken, A.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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