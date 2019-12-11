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Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan genç kız, jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, yargılandığı ağır ceza mahkemesince uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 22 yaşındaki E.E.

Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan genç kız, jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, yargılandığı ağır ceza mahkemesince uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 22 yaşındaki E.E. adlı genç kız, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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