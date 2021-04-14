HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uyuşturucudan hayatını kaybeden kişinin kardeşi: Biz isterdik ki birisi öldürsün

Uyuşturucudan hayatını kaybeden kişinin kardeşi: Biz isterdik ki birisi öldürsün

14.04.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Aksu ilçesinde arkadaşlarıyla uyuşturucu madde aldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. Vefat eden kişinin kardeşi, "Biz isterdik ki birisi öldürsün. Böyle lanet bir şeyden ölmesi bizi yıktı. Lütfen bu olay gençlere örnek olsun, gençlerin bu illete bulaşmasını istemiyorum." dedi.

Uyuşturucudan hayatını kaybeden kişinin kardeşi: Biz isterdik ki birisi öldürsün

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Pınarlı Mahallesi Şehit Ahmet Kantarcı Caddesi’nde gerçekleşti. Arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Mustafa G. (35) eve gitmek için ayağa kalktığı anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa G.’nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa G.’nin ölümüyle ilgili savcılığın çalışması devam ediyor.

26f43e3c-db21-4544-a561-3826abbee88e

"BİZ İSTERDİK Kİ BİRİSİ ÖLDÜRSÜN"

Kardeşini kaybeden ağabey Yaşar G., "On beş dakika önce birlikteydik. Arkadaşlarının yanına geldi. Burada madde almışlar. Biz isterdik ki birisi öldürsün ama böyle lanet bir şeyden ölmesi bizi yıktı. Lütfen bu olay gençlere örnek olsun, gençlerin bu illete bulaşmasını istemiyorum. Ben genç yaşta iki çocuk babası kardeşimi kaybettim" diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Samsun'da koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralıSamsun'da koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken antikor açıklaması

Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken antikor açıklaması

Bir il diken üstüne! 8 kat arttı, harita kırmızıya döndü

Bir il diken üstüne! 8 kat arttı, harita kırmızıya döndü

Tartışma yaratan 'seccade' paylaşımı! Ayağı olay oldu

Tartışma yaratan 'seccade' paylaşımı! Ayağı olay oldu

Nusret’e 40 milyon TL’lik telif davası

Nusret’e 40 milyon TL’lik telif davası

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Erdoğan'dan Kanal İstanbul ve İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Kanal İstanbul ve İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.