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Uyuşturucudan kaynaklı ölümler azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 20:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Uyuşturucudan kaynaklı ölümler) 2017 yılında 941 olan rakam 2018'de Aralık ayı hariç 491'e düştü. Epey bir düşürdük, daha da düşüreceğiz" - "Hakkari'den komutanımız gönderdi, güya kendisini örgüt yöneticisi olarak gören birilerinin mağaraları, inleri basıldı, kaçmış. Nereye kaçarsa kaçsın enseleyip gereğini yerine getirmezsek namerdiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılında 941 kişinin uyuşturucudan hayatını kaybettiğini belirterek, "2018'de Aralık ayı hariç 491'e düşürdük. Epey bir düşürdük, daha da düşüreceğiz." dedi.

Soylu, AK Parti'nin Altındağ Hüseyin Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörün yıktığı şehirlerin yapılan yatırımlarla büyük değişim yaşadığını ifade eden Soylu, "Oradaki millete hizmetimizi yapmanın sorumluluğu ve heyecanı içindeyiz. Gecenin saat 01.00'ine, 02.00'sine kadar Ankara'da millet nasıl yürüyorsa, rahatsa, Diyarbakır Silopi, Nusaybin'in, Mardin Kızıltepe'nin, Hakkari Yüksekova'nın sokaklarında artık PKK yok, artık milletimiz var, huzur var." diye konuştu.

Soylu, terör örgütüne destek veren belediyelere görevlendirmeler yaptıklarını anımsatarak, Türkiye'nin birilerinin talimatlarıyla hareket eden eski Türkiye olmadığını vurguladı.

Ülkenin çeşitli yerlerinde terör operasyonlarının devam ettiğine dikkati çeken Soylu, "Hakkari'den komutanımız gönderdi, güya kendisini örgüt yöneticisi olarak gören birilerinin mağaraları, inleri basıldı, kaçmış. Bunların işi kaçmaktır biliyorsunuz. Nereye kaçarsa kaçsın, fare gibi kaçsa da enseleyip gereğini yerine getirmezsek namerdiz." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, uyuşturucu kullanımından kaynaklı ölümlerin 2017 yılında 941'e yükseldiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili kendilerine talimat verdiğini dile getirdi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Soylu, "2017 yılında 941 olan rakam 2018'in Aralık ayı hariç 491'e düştü. Epey bir düşürdük, daha da düşüreceğiz." dedi.

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Altındağ Hüseyin Gazi Seçim İrtibat Bürosu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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