Uyuşturucudan kazandığı paralarla yaptığı gösteriş yakalanmasını sağladı

Verilen kararla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Guraj, 2016'nın Nisan ayından 2017 sonuna kadar bölgede uyuşturucu satışlarına devam ettiği öğrenildi.

Pahalı mücevherler, lüks tatiller ve özel dizayn edilmiş kıyafetler…

Salı günü mahkemeye çıkarılan Guraj, herkesin önünde suçunu kabul etti.

Polisin kendi internet sitesinde yayınladığı görüntüler, Guraj'ın aldığı cezadan daha çok ses getirdi.