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Uyuşturucudan kazandığı paralarla yaptığı gösteriş yakalanmasını sağladı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Londra'da 40 kilogramdan fazla kokain satmaya çalışan 33 yaşındaki lodvik Guraj, polisler tarafından yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

Verilen kararla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Guraj, 2016'nın Nisan ayından 2017 sonuna kadar bölgede uyuşturucu satışlarına devam ettiği öğrenildi.

Dünya bu adamı konuşuyor

Pahalı mücevherler, lüks tatiller ve özel dizayn edilmiş kıyafetler…
Bütün bunlarla şov yaparken, polisin radarına takıldı.
Salı günü mahkemeye çıkarılan Guraj, herkesin önünde suçunu kabul etti.
Polisin kendi internet sitesinde yayınladığı görüntüler, Guraj'ın aldığı cezadan daha çok ses getirdi.
Guraj'ın uyuşturucu satmak için 42'den fazla telefon kullandığı ortaya çıktı.
33 yaşındaki adamın kendisi ile birlikte 14 kişilik çetesi de yakalandı.
Guraj'ın lüks hayatından bazı kareler...
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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu ingiltere

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