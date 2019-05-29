Uyuşturucudan ölen 2 genç, toprağa verildi

Fatih Emrah ERDOĞAN- Nilgün KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kullandıkları uyuşturucudan yaşamını yitirdiği öne sürülen Ali Rıza S. (21) ve Yiğit T. (21), toprağa verildi. Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde dün 5 arkadaş, buluştukları inşaatta iddiaya göre uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra gençler, fenalaştı. Gençleri fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Ali Rıza S. ve Yiğit T.'nin yaşamlarını yitirdiği saptandı. Diğer 3 kişi ise ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından Ali Rıza S. ve Yiğit T.‘nin cenazeleri, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ali Rıza T.'nin cenazesi Ayvalık'a, Yiğit T.’nin cenazesi ise Gömeç'e götürüldü. Yiğit T. ve Ali Rıza S. öğlende kılınan cenaze namazlarının ardından ilçe mezarlıklarında toprağa verildi. Diğer 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

