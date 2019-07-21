Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankartlı tepki

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, metruk binada ölü bulunan ve aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen Hacı Ali Bahar'ın (24) cenazesinde ailesi ve yakınları uyuşturucu maddeye karşı pankartlar açıp, tepki gösterdi.

İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde önceki gece Hacı Ali Bahar, arkadaşlarıyla birlikte metruk binaya girip iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandı. Sabah binaya gelen başka bir arkadaşı Bahar'ın cansız bedenini buldu ve polise haber verdi. Bahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İlk belirlemelere göre Bahar'ın kanında aşırı dozda uyuşturucu maddeye rastlandı.

Pazarcılık yapan Hacı Ali Bahar için Oğuz Sokak'taki evinin önünde bu sabah cenaze için helallik alındı. Burada toplanan Bahar'ın ailesi, yakınları ve mahalleli üzerinde 'Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık', 'Uyuşturucu kimyasal silahtır, aileyi parçalayan düşmandır', 'Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma' yazılı pankartlar açtı.