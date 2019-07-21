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Uyuşturucudan ölen gencin yakınlarından pankartlı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde metruk binada yüksek dozda uyuşturucudan öldüğü belirlenen gencin yakınları, pankartlarla uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdi ve gençlerin uyuşturucudan korunmasını, mahallelerindeki metruk binaların yıkılmasını istedi

Samsun'un İlkadım ilçesinde metruk binada kullandığı uyuşturucudan hayatını kaybeden gencin yakınları pankartlarla uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdi.

Reşadiye Mahallesi'nde metruk bir binada önceki gün ölü bulunan Hacı Ali Bahar'ın (24), ilk belirlemelere göre yüksek dozda uyuşturucu kullandığı için öldüğü belirlendi.

Pazarcılık yaptığı ve ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Bahar, Reşadiye Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi.

Bahar'ın yakınları cenazede, uyuşturucu satıcılarına tepki göstermek için "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma", "Uyuşturucuya hayır", "Mahallene sahip çık" ve "Uyuşturucu kimyasal silahtır, aileyi parçalayan düşmandır" yazılı pankartlar açtı. Bahar'ın evine de bu pankartlardan asıldı.

Gencin yakını ve mahalle sakini Halil İlhan, AA muhabirine, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Başka ailelerin de canının yanmaması için pankartlarla toplumu uyarmak istediklerini belirten İlhan, "Bizim tepkimiz topluma gençlere sahip çıkılması için. Çocuklarımızı zehirliyorlar." dedi.

İlhan, mahallede bulunan çok sayıda boş evin uyuşturucu satıcıları tarafından kullanıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızı uyuşturucu maddelerle zehirliyorlar. Bizim devletimizden, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan tek bir isteğimiz var, Cumhurbaşkanımıza da söylüyoruz, bize yardımcı olsunlar. Bu mahallede ikinci vaka. Çocuklar ölmesin. Bizim istediğimiz bu." diye konuştu.

Uyuşturucu maddeye alıştırılan çocukların daha sonra satıcı yapıldığını ifade eden İlhan, mahalledeki boş binaların yıkılarak güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hacı Ali Bahar ilkadım Samsun uyuşturucu

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