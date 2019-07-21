Uyuşturucudan ölen gencin yakınlarından pankartlı tepki

Başka ailelerin de canının yanmaması için pankartlarla toplumu uyarmak istediklerini belirten İlhan, "Bizim tepkimiz topluma gençlere sahip çıkılması için. Çocuklarımızı zehirliyorlar." dedi.

Bahar'ın yakınları cenazede, uyuşturucu satıcılarına tepki göstermek için "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma", "Uyuşturucuya hayır", "Mahallene sahip çık" ve "Uyuşturucu kimyasal silahtır, aileyi parçalayan düşmandır" yazılı pankartlar açtı. Bahar'ın evine de bu pankartlardan asıldı.

İlhan, mahallede bulunan çok sayıda boş evin uyuşturucu satıcıları tarafından kullanıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızı uyuşturucu maddelerle zehirliyorlar. Bizim devletimizden, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan tek bir isteğimiz var, Cumhurbaşkanımıza da söylüyoruz, bize yardımcı olsunlar. Bu mahallede ikinci vaka. Çocuklar ölmesin. Bizim istediğimiz bu." diye konuştu.

Uyuşturucu maddeye alıştırılan çocukların daha sonra satıcı yapıldığını ifade eden İlhan, mahalledeki boş binaların yıkılarak güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istedi.

