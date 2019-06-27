"Uyuşturucudan ölümlerin en fazla azaldığı il İzmir oldu"

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, uyuşturucuya karşı verdikleri mücadele ile İzmir'in uyuşturucu kaynaklı ölümlerin en fazla azaldığı kent olduğunu, sentetik uyuşturucuları neredeyse hiç satılamaz hale getirdiklerini belirtti.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle Medical Park İzmir Hastanesinde düzenlenen "Uyuşturucu ile Nasıl Mücadele Ediyoruz ?" konulu konferansa katılan Aşkın, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası uyuşturucu satıcılarının hedefindeki ülke haline geldiğine dikkati çekti.

Uyuşturucuyla mücadele için etkin yöntemler geliştirdiklerini, İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadıklarını dile getiren Aşkın, "Öncelikle kimse uyuşturucu satamasın diye mücadele ediyoruz. İzmir'deki cezaevlerinde uyuşturucu satmak suçundan hükümlü ve tutuklu sayısı 10 bin civarında. Bu yılın ilk 5 ayında 500'ün üzerinde şüpheli de uyuşturucu ticaretinden tutuklandı." diye konuştu.

- "Kimseye uyuşturucu sattırmayacağız"

Uyuşturucuyla daha etkin mücadele üzerine sürekli kafa yorduklarını aktaran Aşkın, bu işin sadece polis operasyonlarıyla çözülemeyeceğine işaret etti.