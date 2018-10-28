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Uyuşturucudan takibe alınan şüpheliler kaçak kazıda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

Uyuşturucudan takibe alınan şüpheliler kaçak kazıda yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti"ne yönelik planlı çalışmada takibe alınan A.Y, B.O, H.K. ve M.D'nin Yeniyörük Mahallesi Örencik mevkisinde teknik malzemeler edindiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, bölgede izinsiz kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda kaçak kazıda kullanılan ekranlı dedektör, akü, kürek, manivela, kazma, balta, balyoz keser ile traktör ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında makine mühendisinin de bulunduğu şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Jandarma kaçak kazı operasyon

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