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Uyuşturucudan tutuklanan şüphelinin eşi: Adem ne yaptın sen?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Denizli'nin Buldan ilçesinde, ev ve ahırlarda saksılarda Hint keneviri yetiştirip, sattıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerden Adem Taş, cezaevine götürülürken eşi arkasından, "Adem ne yaptın sen" diye defalarca kez seslendi, ancak cevap alamadı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yapılan çalışmayla Buldan ilçesinin Dımbazlar Mahallesi'nde iki kişinin saksılarda hintkeneviri yetiştirip, sattığını belirledi.

Dün şüpheliler Adem Taş (45) ve Ahmet Yeşilkaya'nın (43) evlerine JASAT, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile operasyon düzenledi.

İki kişinin evlerinde yapılan aramalarda, çatı, balkon ve ahırda saksılara dikilmiş toplam 600 kök Hint keneviri, kaçak üretildiği belirlenen 20 litre rakı, ruhsatsız 1 av tüfeği ve 1 tabanca, 50 mermi ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Adliye çıkışında, cezaevine götürülmek üzere jandarma aracına bindirilen Adem Taş'a, eşi "Adem ne yaptın sen?" diye defalarca kez seslendi, ancak cevap alamadı.

(DHA)

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