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  4. Uyuşturucudan tutuklanan Ümitcan Uygun’un yakınları basın mensuplarına saldırdı

Uyuşturucudan tutuklanan Ümitcan Uygun’un yakınları basın mensuplarına saldırdı

11.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan ve bu kapsamda gözaltına alınan Ümitcan Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan ve bu kapsamda gözaltına alınan Ümitcan Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uygun’un yakınları, şüphelinin adliyeden çıkışını çeken basın mensuplarına saldırdı.
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü soruşturmasında ifadesi alınan Uygun’un, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü paylaşılmıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun ve birlikte uyuşturucu kullandığı tespit edilen arkadaşı T.K. hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek” suçundan gözaltı kararı çıkardı. Uygun ve T.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. T.K., polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şüpheli Uygun, Ankara Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Uygun, mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Uygun’un “uyuşturucu madde kullanmak ve özendirmek” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Aile yakınlarından basın mensuplarına saldırı
Öte yandan, şüphelinin adliyeden çıkışını çeken basın mensupları, Uygun’un yakınlarının hedefi oldu. Gazetecilere saldıran ve tehditler savuran Uygun’un yakınları, taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Basın mensuplarının, saldırıyı gerçekleştiren kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

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