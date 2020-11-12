HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucudan yakalanan 3 şahıstan 2’si tutuklandı

Uyuşturucudan yakalanan 3 şahıstan 2’si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 21:49 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonla Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ş.P., Ü.T.

Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonla Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ş.P., Ü.T. ve Ö.Ş.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 adet extacy hap, 10 adet sentetik ecza hapı ve toplamda 103,89 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye çıkarıldı. ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından hakim karşısına çıkarılan Ş.P. ve Ü.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Prof. Dr. Uğur Şahin: Kış zor geçecek Prof. Dr. Uğur Şahin: Kış zor geçecek
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
1/
En Çok Okunan Haberler
'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'
'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'
Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'
'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Bartın'da koronavirüs hastalarına bileklik uygulaması başlatıldı
Valilik duyurdu: Koronavirüs hastalarına bileklik uygulaması başlatıldı
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, aldığı yanıt sonrası şaşkına döndü
Kaymakam aldığı yanıt sonrası şaşkına döndü
Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklamalar: Kış zor geçecek
Prof. Dr. Uğur Şahin: Kış zor geçecek
Isparta'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Ünlü ressam Lütfü Günay hayatını kaybetti!
Ünlü ressam hayatını kaybetti!
Son dakika! Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması
Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.