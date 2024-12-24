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Uyuşturucudan yakalanan kadının pişkin pişmanlığı: 'Keşke 10 kilo yakalatsaydım dedi bir de polisi azarladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.12.2024 07:42
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Aksaray'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki kadının uyuşturucudan aranması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kadın hem polisi azarladı hem de 'keşke 10 kilo yakalatsaydım' diyerek şaşırttı.

Uyuşturucudan yakalanan kadının pişkin pişmanlığı: 'Keşke 10 kilo yakalatsaydım dedi bir de polisi azarladı

Aksaray'da uyuşturucudan aranması olan kadın, polisin devriyesinde yakalanarak gözaltına alınırken, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada yanındaki polis memuruna “Keşke şöyle 10 kilo yakalatsaydım” diye pişmanlığını dile getirdi.

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ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Olay, gece yarısı Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 37 EZ 432 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Aracın durması üzerine sürücü ve yanında bulunan kadını kimlik ve Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiren polis, H.T. (33) isimli kadının uyuşturucudan aranması olduğunu belirledi.

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BİR DE POLİSİ AZARLADI

Bunun üzerine kadın olay yerinde gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Hastanede polis aracından inerken yağmur nedeniyle su birikintisini gören kadın, kendisine kapıyı açan polis memurunu “Geldin böyle durdun suya” diye azarladı. Ardından suya basmamak için birkaç hamle yapan kapın, polis memurlarının eşliğinde acil servise girerken bu kez de, “Keşke şöyle 10 kilo falan yakalatsaydım” diyerek pişmanlığını dile getirdi.
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TAHKİKAT BAŞLATILDI

Sağlık kontrolünden geçirilen kadın adli işlemlerin yapılması için Aksaray Polis Merkezine götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Aksaray uyuşturucu
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