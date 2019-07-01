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Uyuşturucudan yakalanan şüpheli, cinayetten aranıyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi yakalandı.

Uyuşturucudan yakalanan şüpheli, cinayetten aranıyormuş

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden Y.A.'nın 'kasten adam öldürme', T.D. ile Ö.E.'nin ise 'hırsızlık' suçlarından arandığı belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Savuca Mahallesi Prien Deresi'nde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığını öğrendi. Bölgede dün sabah operasyon düzenleyen ekipler, ormanlıktaki metruk binada saklanan 3 kişiyi tespit edip, yakalamak istedi. Kaçmaya çalışan şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı. Metruk binada yapılan aramada ise 17 ayrı alüminyum folyoya sarılı ve satışa hazır 13 gram metamfetamin, 'bong' adlı 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve seri numarasız av tüfeği ile 26 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin kimlik kontrolü yapıldı. Y.A.'nın 'kasten adam öldürme', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan arandığı ortaya çıktı. Ö.E.'nin 5 ayrı 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' ve T.D.'nin 2 ayrı 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'mala zarar verme', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'konut dokunulmazlığı ihlali', 'mala zarar verme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından arandığı tespit edildi. İşlemleri tamamlanan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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