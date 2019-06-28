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Uyuşturucudan yakalanan zanlılar; "Adalet istiyoruz, güzel süsleyin" dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" nedeniyle gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yürütülen soruşturma neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün önce "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" nedeniyle gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yürütülen soruşturma neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün önce "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlen operasyonda Uyuşturucu madde ticareti yapan 6 kişi ve Uyuşturucu satın alan ve kullanan 14 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçildi. Uyuşturucu satın alan ve kullanan 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen B.C., T.G., T.G., S.Ö., E.G. ve Y.T. sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. Polis otosundan indirilirken kendilerini görüntüleyen gazetecilere yönelen şüpheliler; "Burada herkes suçsuz. Adalet istiyoruz, suçsusuz ve güzel süsleyin" dedi.

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