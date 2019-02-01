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Uyuşturucuları çatıya ve su borularına saklamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu müstakil evin çatısında ve su borusunda uyuşturucu ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, U.G., F.Ç., A.Y., M.A.E., S.Y. ile H.I.'yı gözaltına aldı. Müstakil evde narkotik köpeği Rona ile arama yapıldı. Aramalarda evin çatısında ve su borularında, 57 ecstasy hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 150 gram esrar ve tabanca ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 5 bin 210 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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