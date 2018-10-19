Uyuşturucuları 'Entel' buldu

ALPU (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kullanılan narkotik köpeği 'Entel', 2 kilo 640 gram esrar maddesi buldu. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen Hüseyin A. ile Ramazan A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve otomobillerinde narkotik köpeği 'Entel' de kullanılarak, arama yapıldı. Aramada 2 kilo 640 gram esrar maddesi, 50 liralık 4 sahte banknot, 1 ruhsatsız av tüfeği, 8 av tüfeği fişeği ile 25 tabanca mermisi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'piyasaya sahte para sürmek' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, Ramazan A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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