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Uyuşturucuları ilaç kutusu içine gizlemişler

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:29 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin, evde yaptığı aramada ilaç kutuları içine gizlenmiş satışa hazır 50 fişek eroin ele geçirilirdi.

Uyuşturucuları ilaç kutusu içine gizlemişler

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin, evde yaptığı aramada ilaç kutuları içine gizlenmiş satışa hazır 50 fişek eroin ele geçirilirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde L.T.'nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alması üzerine evde arama yaptı. Polis ecza dolabının içindeki ilaç kutularının içine gizlenmiş satışa hazır 50 fişek eroin ve uyuşturucudan ele geçtiği tahmin edilen 700 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili L.T., C.T. ve S.İ., gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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