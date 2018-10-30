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Uyuşturucuları kuş kafeslerinin bulunduğu kömürlükte saklamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

   Kartal'da bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri bir kömürlüğe yaptıkları baskında, eğitimli köpeklerin kokusunu almaması için kuş kafesleri ve pisliklerinin olduğu yerde sakladıkları çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi, iki kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuları kuş kafeslerinin bulunduğu kömürlükte saklamışlar

Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) Kartal'da bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri bir kömürlüğe yaptıkları baskında, eğitimli köpeklerin kokusunu almaması için kuş kafesleri ve pisliklerinin olduğu yerde sakladıkları çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi, iki kişi gözaltına alındı.

Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Soğanlık'ta uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bir ihbar aldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, K.T ve T.T isimli iki kardeşin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, yapılan takip sonucu belirledikleri adresteki binaya baskın düzenleyerek iki kardeşi gözaltına aldı. Şüphelilerin uyuşturucu maddelerinin, hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından fark edilmemesi için kuş pisliklerinin ve kafeslerinin bulunduğu kömürlük diye tabir edilen yere sakladığı ortaya çıktı. Yapılan baskında, 996.2 gram toz esrar, 267 gram skunk, 45.6 gram toz kokain, 8.4 gram toz esrar, 0.5 kilo toz kokain, 1 adet hassas terazi, 15 adet Exctay hap, 5 adet cigaralık diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yine aynı adreste bulunan Sancaktepe ve Ataşehir'den çalınmış 2 adet motosiklet ele geçirildi. K.T ve T.T adlı iki şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Uyuşturucuları kuş kafeslerinin bulunduğu kömürlükte saklamışlarUyuşturucuları kuş kafeslerinin bulunduğu kömürlükte saklamışlarUyuşturucuları kuş kafeslerinin bulunduğu kömürlükte saklamışlarUyuşturucuları kuş kafeslerinin bulunduğu kömürlükte saklamışlar

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