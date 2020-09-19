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Uyuşturucuları piyasaya süremeden yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Uyuşturucuları piyasaya süremeden yakalandılar

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. 2 ay süreli yapılan teknik, takipli ve projeli dosya kapsamında eş zamanlı olarak 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E., S.Y., S.D., M.Ö. ve S.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise, 22.5 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından düzenlenen diğer uyuşturucu operasyonunda ise, 4 şahsın İstanbul’dan 38 VD 127 plakalı araçla getirdikleri uyuşturucuyu piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine harekete geçildi. Kayseri Terminali önünde aracı durduran ekipler, B.K. H.Ç. M.B. ve A.C.’yi kıskıvrak yakaladı. Araç içinde yapılan aramada ise, 450 gram metamfetamin, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet 7.65 tabanca ve tabancaya ait 24 adet fişek ile suçtan elde edilen 50 bin 793 TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuları piyasaya süremeden yakalandılar

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