HABER

Uyuşturucuları saklamak için para almış

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 10:32 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, Yıldırım Ziya Akagündüz (25) kovalamaca sonucu yakalandı, kaçarken attığı 27 bin 968 uyuşturucu hapa ise el konuldu.

Uyuşturucuları saklamak için para almış

ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, Yıldırım Ziya Akagündüz (25) kovalamaca sonucu yakalandı, kaçarken attığı 27 bin 968 uyuşturucu hapa ise el konuldu. Akagündüz ile uyuşturucu hapları saklamak için para aldığını öne sürdüğü akrabası Meliha Karaslanyiğit (36) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'ndeki bir eve, uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine baskın yaptı. Polisleri görüp kaçan Yıldırım Ziya Akagündüz, kovalamaca sonucu evin çatısında yakalandı. Şüphelinin kaçarken attığı 27 bin 968 adet uyuşturucu hapa el konuldu.
Emniyetteki sorgusunda uyuşturucu hapların akrabası Meliha Karaslanyiğit'e ait olduğunu, para karşılığı sakladığını söyledi. Bunun üzerine Meliha Karaslanyiğit de gözaltına alındı.
İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucuları saklamak için para almış

PARTNERFitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!Fitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!
Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurduCinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu
Nişan hazırlığı yapan genç kazada hayatını kaybettiNişan hazırlığı yapan genç kazada hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.