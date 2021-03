Uyuşturucuları sobaya atarak yakmaya çalıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gençleri zehirleyen bir kişiye yönelik operasyon yapıldı. Zanlı uyuşturucuları sobaya atıp yakmaya çalışırken gözaltına alındı.

İnegöl Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokakta madde ticareti yaptığı ihbar edilen Çağla C.’yi takibe alan ekipler, uyuşturucu madde ile birlikte 6 içiciyi gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerinden çıkılar halinde gramlık bonzailer ele geçirildi.

Bu kişiler uyuşturucu maddeyi Çağla C. isimli şahıstan aldıklarını itiraf ettiler. Bunun üzerine adrese yapılan operasyon anında Çağla C., evinde bulunan uyuşturucuyu sobaya atarak yakmaya çalıştı. Polis ekiplerinin evde yaptıkları aramalarda ise toplamda 403 gram bonzai, madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 845 TL para, hassas terazi ele geçirildi. Çağla C., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu alan 6 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.