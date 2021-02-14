Uyuşturucuları yutarak Türkiye’ye sokmaya çalışan 4 İranlı havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 4 İranlı yakalandı. Havalimanında dolaştıkları anlar kameralara yansıyan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti’ni önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul Havalimanı’nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan şahısların tespit edilmesi üzerine 8 Şubat’ta düzenlenen operasyonla İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde 92 adet küçük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 882 gram gelen eroin ve 12 adet büyük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 508 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Haklarında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti’ suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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