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Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemeye çalışmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir minibüste, hayvansal iç yağlarının bulunduğu bölmede 8 kilogram toz esrar ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, plakası açıklanmayan bir minibüsü, Şanlıurfa-Adana otobanı doğu gişelerinde durdurdu.

Ekiplerin, narkotik detektör köpeği "Onix" ile yaptığı aramada, uyuşturucunun kokusunu önlemek amacıyla hayvansal iç yağlarının bulunduğu izocamlarla kamufle edilmiş bölmeye yerleştirilmiş, şeffaf poşetler içerisinde 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hayvansal yağlar uyuşturucu operasyonu

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