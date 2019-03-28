Uyuşturucunun zararları afişlerle anlatılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanımının ölümlere neden olduğuna dikkati çekmek amacıyla afiş ve etiketler hazırlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürlüğünce hazırlanan 2018 Türkiye Uyuşturucu Raporuna göre, 2017'de 941 kişi uyuşturucu kullandığı için hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin yüzde 61'ini, birden fazla uyuşturucuyu aynı anda kullanmaktan kaynaklı ölümler oluşturdu.

Uyuşturucu kullanımını önlenmek ve bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlayan ilgili Daire Başkanlığınca "Narko 191 Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında, başta sentetik türdekiler olmak üzere uyuşturucu kullanımının neden olduğu zarar ve ölümlere dikkati çekmek amacıyla afiş ve etiketler hazırlandı.

Afiş ve etiketlerde, uyuşturucu maddelerin öldürücü zehir olduğu ve uzak durulması gerektiği vurgulandı.

İl emniyet müdürlükleri ile ülke genelindeki bin 265 polis merkezi amirliklerine gönderilen materyaller, vatandaşların görebileceği noktalara asıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Altındağ Hüseyin Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun 14 Şubat'taki açılışında yaptığı konuşmada, 2018'in 11 ayında uyuşturucu kullandığı için ölenlerin sayısının 491'e düştüğünü açıklamıştı.

