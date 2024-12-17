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Uyuşturucuya büyük darbe! 76 ilde operasyon: Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı

17.12.2024 08:52
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76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "Narkokapan-3" operasyonlarında; 2 ton 6 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucuya büyük darbe! 76 ilde operasyon: Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 10 gündür devam eden 'Narkokapan-3' operasyonlarında 595 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 76 ilde son 10 gündür 'Narkokapan-3' operasyonları düzenlendiğini belirtti. 2 bin 850 ekip ve 8 bin 340 personelin katıldığı operasyonlarda 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığını ifade eden Yerlikaya, 595 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "'Türkiye Yüzyılı'nda; en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
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