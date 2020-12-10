HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucuya geçit verilmiyor

Uyuşturucuya geçit verilmiyor

10.12.2020 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyuşturucuya geçit verilmiyor

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapan zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indiriyor.Edinilen bilgiye göre, Merzifon’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buğdaylı Mahallesi Meray Kavşağı’nda şüpheli aracı durdurdu.

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapan zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indiriyor.
Edinilen bilgiye göre, Merzifon’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buğdaylı Mahallesi Meray Kavşağı’nda şüpheli aracı durdurdu. Araçta bulunan M.D., isimli şahsın üzerinde ve araçta arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada, 82,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi. M.D. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.D., mevcutlu olarak ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli mercilere intikal ettirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Önce çay içtiler, sonrası dehşetÖnce çay içtiler, sonrası dehşet
Ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ertelendi mi?

En Çok Okunan Haberler

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Avokado hırsızı yakalandı! Tam 260 bin TL...

Avokado hırsızı yakalandı! Tam 260 bin TL...

Dehşet anları! Sokak ortasında kadın darp edildi

Dehşet anları! Sokak ortasında kadın darp edildi

İzmir'deki dehşetle ilgili yeni detay: Fulya, katili olan eski eşiyle olaydan önce birlikte çay içmiş

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

KYK memur alımı 2021... KYK 500 personel alımı başvuru şartları! 2020 KYK yurt yönetim memur alımı başvuru tarihleri!

KYK 500 personel alımı yapıyor!

Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi İzmir’de

Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi İzmir’de

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.