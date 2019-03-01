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Uyuşturucuya karabiberli kamuflaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Kars'ta, narkotik dedektör köpeklerinin koku almasını önlemek için karabibere sarılmış 4 kilo 76 gram eroinle yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı

Kars'ta, üst aramasında karabibere sarılmış 4 kilo 76 gram eroin ele geçirilen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde bir yolcu otobüsüyle Van'dan İstanbul'a gitmeye çalışan yabancı uyruklu D.H. takibe alındı.

Kars'a gelen yolcu otobüsünü durduran ekipler, D.H'nin üst aramasında, narkotik dedektör köpeklerinin koku almasını önlemek için karabibere sarılıp 10 ayrı poşete konulan 4 kilo 76 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.H, polisteki işlemleri sonrası Kars Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan kadın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
karabiber Kars uyuşturucu

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