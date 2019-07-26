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Uyuşturucuya karşı pankart taşıyıp, uyuşturucu ile yakalanan şahıs serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucudan ölen arkadaşının cenazesinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan şahıs boş bir arazide uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun’da uyuşturucudan ölen arkadaşının cenazesinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan şahıs boş bir arazide uyuşturucuyla yakalandı. İfadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak’ta metruk bir binada 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hacı Ali Bahar, metruk binada kullandığı uyuşturucudan öldü. Yakınları ve arkadaşları cenaze töreninde uyuşturucuya karşı pankart taşıdılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde boş bir arsada uygulama yaparken cenaze töreninde üzerinde "Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma" yazılı pankart taşıyan 36 yaşındaki A.Y.’yi bir miktar bonzai ile yakaladı. A.Y. gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanmak suçundan ifadesi alınan A.Y. savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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