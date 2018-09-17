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Uyuşturucuya zorlayan sevgili serbest, genç kız taburcu edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde gittiği evde erkek arkadaşının uyuşturucuya zorlaması sonucu kaçmak için pencereden atlayınca yaralanan Rabia U.

Uyuşturucuya zorlayan sevgili serbest, genç kız taburcu edildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde gittiği evde erkek arkadaşının uyuşturucuya zorlaması sonucu kaçmak için pencereden atlayınca yaralanan Rabia U. (19) kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Genç kızın ifadesinden sonra gözaltına alınan Muhammet K. (26) ise serbest bırakıldı.
Olay, geçen cumartesi gecesi Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed K., bir apartmanın birinci katında birlikte alkol aldığı kız arkadaşı Rabia U.'ya uyuşturucu kullanması için teklifte bulundu. Teklifi reddeden genç kızla erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı. Rabia U., kendisini uyuşturucu almaya zorlayan Muhammed K.'den kurtulmak için pencereden atladı. 3 metre yükseklikten düşen Rabia U. yaralandı. Çevre sakinlerinin haber vermesi sonucu özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rabia U.'nun düşme sonucu burnunda ve kolunda kırıklar olduğu belirlendi. Genç kız, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Muhammet K. gözaltına alındı. Üzerinde içmek için bir miktar uyuşturucu bulunduğu öne sürülen Muhammet K., ifadesinin ardından savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Uyuşturucuya zorlayan sevgili serbest, genç kız taburcu edildiUyuşturucuya zorlayan sevgili serbest, genç kız taburcu edildi

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